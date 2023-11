Eljif Elmas è rimasto in campo per l’intera durata di Macedonia del Nord-Inghilterra.

La Macedonia, passata in vantaggio, è stata poi rimontata dalla compagine inglese per un totale di 1-1. Macedonia che dunque non parteciperà agli spareggi per Euro 2024, garantiti invece all’Ucraina dopo il terzo posto nel girone e il pareggio con l’Italia a Leverkusen.