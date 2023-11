Italia qualificata ad Euro 2024: decisivo lo 0-0 contro l’Ucraina a Leverkusen

L’Italia è qualificata ufficialmente ad Euro 2024.

Dopo il pareggio decisivo alla Bay-Arena di Leverkusen, infatti, gli azzurri tornano a giocare gli Europei che disputeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Italia che aveva due risultati su tre per mantenere intatta la posizione da seconda nel girone e accedere alla competizione europea senza dover passare dai playoff. Politano è uscito a fine gara, pur entrando dalla panchina nella seconda parte di gara, per dare spazio a Darmian negli ultimi minuti e difendere l’importantissimo traguardo finale.