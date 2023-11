Michele Criscitiello, attualmente direttore di Sportitalia, ha commentato il ritorno a Napoli di Mazzarri a Radio Kiss Kiss Napoli.

Ecco le sue parole: “Credo che Mazzarri possa solo ringraziare ADL per averlo richiamato e per averlo fatto tornare a Napoli dandogli un’opportunità importante dopo diverse esperienze non proprio esaltanti come a Cagliari e Torino”.