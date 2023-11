CdS – Paura Zielinski rientrata, il calciatore lascia il ritiro per un tonsillite: le ultime

Piotr Zielinski sta bene, la sua è una tonsillite acuta che lo costringerà al riposo. Nessun allarmismo, nessun nuovo caso il polacco ha fartto ritorno a Napoli per una sindrome influenzale, una cura e riposo lo renderanno disponibile per la gara contro l’Atalanta. É bastato un click per genrare il panico tra i tifosi azzurri, ma la società è intervenuta a gestire il caso e fare chiarezza sulla sintomatologia del calciatore. Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, ha così analizzato la situazione:

“Piotr Zielinski ha lasciato il ritiro della Nazionale polacca a causa di un malessere. Il medico ha diagnosticato al calciatore l’angina. Che è stata interpretata da qualcuno come angina pectoris, vicenda assai più seria e preoccupante. Per chiarire l’equivoco, divenuto eco social impossibile da gestire, il Napoli è dovuto intervenire: “Si tratta di sindrome influenzale, di tonsillite”. Niente Repubblica Ceca, niente Lettonia e per l’Atalanta si vedrà: tempo ce n’è, ma sarà necessario avere anche la salute per rimettersi a correre e per essere almeno disponibile a dare qualcosa di concreto. Zielinski ha cinque giorni a disposizione e previsioni, ovviamente, non ne sono consentite: a Napoli l’aspetta il dottor Raffaele Canonico, il responsabile dello staff medico, e con lui Mazzarri, che sul trequartista conta per sistemare il centrocampo nelle sue due fasi; e però, prima, ci sarà (chiaramente) da aspettare, evitando di sbilanciarsi, dando pure un’occhiata all’alternativa sulla quale lanciarsi. A meno che Zielinski non ritenga di essere della partita”. Si legge sul quotidiano.