Giacomo Raspadori ha giocato i primi 45′ di Ucraina-Italia.

Agli azzurri basta un pareggio per qualificarsi ad Euro 2024 senza dover passare per gli spareggio. L’attaccante del Napoli è partito da titolare al centro dell’attacco con Zaniolo e Chiesa sulle fasce a completare il tridente. Buona prova per l’ex Sassuolo, sostituito poi da Scamacca prima di ritornare in campo dopo l’intervallo.