Napoli, tre calciatori da rilanciare

Fra le missioni di Walter Mazzarri c’è anche quella di rilanciare tre giocatori che fin’ora hanno avuto una continuità di spazio davvero misera con il tecnico francese in panchina. Si tratta di Jesper Lindstrom, Eljif Elmas e Giovanni Simeone. Tutti e tre insieme hanno un valore di almeno 70 milioni di euro, investimento che necessita di trovare il proprio peso in campo per dare un senso di continuità agli investimenti del Presidente De Laurentiis.

Sicuramente ci vorrà del tempo, è impensabile che i problemi del Napoli si risolvano come per magia da un giorno all’altro, ma la carica e l’entusiasmo del nuovo mister dovrà riuscire a tirare fuori il contributo che i tre possono portare alla squadra, come visto nella passata stagione.