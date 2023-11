Dossena: “Mazzarri partirà con il 4-3-3, ma potrebbe riportare la difesa a 3”

Andrea Dossena, ex difensore del Napoli, ha parlato degli azzurri e di Mazzarri ai microfoni di Vikonos Web Radio/TV. L’allenatore della Pro Vercelli ha commentato così il suo ritorno:

“Il ritorno di Mazzarri? De Laurentiis ha sempre fatto colpi a sorpresa, devo dire che il mister era un po’ di tempo che non allenava, a Cagliari le cose per lui non sono andate benissimo, ha avuto un po’ di sfortuna. Guardandola da un’altra ottica, lavorando nelle difficoltà ha trovato il massimo. Penso alla storica salvezza con la Reggina, ad esempio. Se devo pensare al tecnico che porti la nave in porto durante la tempesta, non mi vengono altri allenatori migliori di lui: il Napoli dev’essere sempre tra le prime quattro squadre d’Italia”.

E poi sul modulo: “Walter partirà con il 4-3-3 ma non sarei sorpreso se riproponesse la difesa a tre. Bisognerà lavorare molto. Credo però che il mister non la penserà più come dieci anni fa, oggi si corre molto di più, oltre che alla gestione psicologica dello spogliatoio in cui credo non avrà problemi, la sua sfida sarà entrare con il suo credo e lo stile di gioco differente rispetto a quanto abbiamo visto a Napoli negli ultimi anni. Certo, sicuramente partirà con il 4-3-3, ha anche dichiarato di conoscere a memoria il Napoli di Spalletti e ripartirà da lì, ma cammin facendo non sarei sorpreso se proponesse anche la difesa a tre. Ovviamente alla base dovranno esserci due cose: la disponibilità dei giocatori ed un allenatore che abbia le idee chiare. Mazzarri sicuramente le avrà”.