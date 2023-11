Calciomercato, due big di Serie A seguono Zielinski

Ormai ci stiamo avvicinando sempre di più al mercato di gennaio e i club cominciano a tenere d’occhio possibili rinforzi in vista della seconda metà della stagione. In casa Inter sono sempre attenti alle occasioni, soprattutto quelle a parametro zero. I nerazzurri seguono con interesse l’evoluzione di Zielinski. Il polacco la scorsa estate ha scelto di rimanere in azzurro ancora un altro anno, nonostante i numerosi corteggiamenti dall’Arabia.

La duttilità tattica del centrocampista del Napoli sembra attirare diversi occhi tra le big di Serie A, Juventus compresa. L’opzione rinnovo è ancora aperta ma se la situazione dovesse arenarsi i nerazzurri sarebbero pronti a fare una mossa per aggiudicarsi le prestazioni del polacco.