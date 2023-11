Mazzarri vuole la prima vittoria, dati e diffidati del match

Sabato prossimo il Napoli affronterà l’Atalanta alla Gewiss Arena alle ore 18.00. Esordio per il nuovo allenatore del Napoli che non allenava dal 2021-2022 dopo la parentesi con il Cagliari. Entrambe le compagini lottano per conquistare un posto in Champions League 2024-2025. Il Napoli si trova al quarto posto con 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte avendo un punto in più rispetto all’Atalanta con 6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Le due squadre dopo due vittorie, un pareggio e una sconfitta si presentano al match con gli stessi punti fatti nelle ultime 5 partite. L’Atalanta non presenta nessun diffidato che potrebbe saltare il prossimo match in casa del Torino. Il Napoli si presenta alla Gewiss Arena con un solo diffidato, Cajuste, che in caso di cartellino potrebbe saltare il match contro l‘Inter al Diego Armando Maradona.