Marte Sport Live – L’ex Bruscolotti: “Ritorno Mazzarri entusiasmante, ma ci sarà molto da fare…”

Giuseppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte durante il programma radiofonico Marte Sport Live.

L’ex Napoli ha speso alcune parole sull’attuale situazione della sua ex squadra e del nuovo allenatore, Walter Mazzarri: “Il ritorno di Mazzarri accende l’entusiasmo, questa squadra ne aveva bisogno. Walter ha molta esperienza, conosce già questo ambiente ed è fondamentale per lavorare bene. Certo, non tutti sono convinti al 100% del suo ritorno ma penso che farà abbastanza bene”.

Inoltre, l’ex difensore azzurro si sofferma su uno dei nomi accostati alla panchina del Napoli: “Ho sentito parlare di Tudor e del rapporto particolare che ha con i calciatori, se fosse vero, a maggior ragione, dico che Mazzarri è l’uomo giusto”.

Infine, Bruscolotti risponde ad alcune domande riguardo l’atteggiamento che deve mettere in atto la squadra e su quali punti deve lavorare: “Il Napoli deve lavorare molto in difesa, soprattutto dopo il goal subito in contropiede contro l’Union Berlino. Mazzarri dovrà lavorarci molto, contando anche sui calciatori”.