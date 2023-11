Fabian Ruiz, attuale centrocampista del Psg, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. Queste le sue parole: “Non sono pentito di aver lasciato il Napoli, anzi sono molto contento perché qui ho conquistato il mio primo titolo in carriera. Sono contentissimo che il Napoli abbia vinto lo scudetto la città vive per il calcio. Ovviamente sarebbe stato più bello vincerlo da protagonista, ma qui in Francia sto benissimo”.