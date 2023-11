Da Firenze – La Fiorentina tenta un colpo dal Napoli per gennaio

Secondo Firenze Viola Vincenzo Italiano, in attesa del rientro di Dodò, vorrebbe affiancare alle prestazioni di Kayode un altro giocatore che ricopre il ruolo di terzino destro. Gli occhi sono ricaduti sul difensore italiano classe 2000 del Napoli Alessandro Zanoli. In questa stagione con Garcia ha disputato 2 partite, entrambe partendo dalla panchina. Nella passata stagione è stato uno dei protagonisti del girone di ritorno della Sampdoria, retrocessa, allenata da Roberto D’Aversa contribuendo con 2 assist 2 goal in 22 partite.