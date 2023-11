Da Bergamo – De Keteleare e Scalvini titolari col Napoli? Il punto

La Dea sta approfittando della pausa del campionato per recuperare gli infortunati. Sabato prossimo ospiterà il Napoli alla Gewiss Arena alle ore 18.00, valida per la tredicesima partita di Serie A. Questo è quello che riporta il portale TuttoAtalanta che fa il punto sugli infortunati in casa nerazzurra in vista del match contro i partenopei. Durante la pausa, Scalvini e De Keteleare hanno già ripreso gli allenamenti, la loro presenza per la partita contro il Napoli sembra ormai una certezza.

Non solo Scalvini e De Keteleare, ma anche altri giocatori stanno seguendo un percorso di riabilitazione intensivo, tra cui: Ruggeri, Kolasinac e Palomino stanno progredendo verso il recupero. Holm e Toloi, leggermente indietro nella preparazione, stanno lottando contro il tempo per essere pronti per il match contro il Napoli. Le uniche assenze certe rimangono quelle di Tourè, in recupero da un infortunio al tendine da inizio stagione, e di De Roon, sospeso per una partita a causa delle 5 ammonizioni ricevuti durante il campionato.