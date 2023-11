L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su uno dei compiti principali che avrà Walter Mazzarri nella sua seconda esperienza a Napoli. Secondo il quotidiano una volta il Napoli era costruzione dal basso, appoggio sugli esterni e poi immediatamente a cercar sicurezze in Stanislav Lobotka. Lo slovacco è un moderno visionario scongelato da Spalletti dopo un anno e mezzo di tribuna ed ora tornato in parte fuori dal gioco. Per due stagioni, il Napoli è stato suo, una dipendenza sublime e illuminante poi sfocata per scelta dell’ex tecnico Garcia, proiettata tra linee difficilmente raggiungibili o su attaccanti troppo lontani.