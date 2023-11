L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su uno dei tanti compiti che avrà Walter Mazzarri nella sua seconda esperienza a Napoli. Secondo il quotidiano si deve uscire dall’ equivoco Jesper Lindstrom, venticinque milioni di euro ammassati in panchina solo 158′ in campionato e 12′ in Champions, trequartista per vocazione ritrovatosi sulla corsia. Il danese rappresenta l’enigma irrisolto del ciclo di Rudi Garcia, naufragato nei dubbi, nelle scelte. Lindstrom è anche, un investimento oneroso, una fortuna che non può essere svalutata e che cerca spazi che per mostrarsi.