CdM – Osimhen verso la panchina a Bergamo: il punto

Sabato prossimo il Napoli affronterà l’Atalanta alla Gewiss Arena alle ore 18.00. Il mister Mazzarri è pronto a riaprire il campionato dando ai suoi giocatori la voglia di vincere scavalcando le rivali.

Il Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime indiscrezioni in merito al recupero di Victor Osimhen e del forte legame che sta crescendo con Mazzarri:

“Victor ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo e in palestra, tra mercoledì e giovedì è previsto il lavoro in gruppo. Se il ritorno all’attività regolare, agli scatti, ai contrasti, alle giocate procederà nel verso giusto, Mazzarri avrà a disposizione per la trasferta di Bergamo. Il nigeriano durante questa sosta si allenerà da solo. Non sarebbe un vantaggio di poco conto anche se dovesse partire dalla panchina”.