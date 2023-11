UFFICIALE – Terremoto in Premier: -10 all’Everton! Il motivo

Mano pesante in Inghilterra. Una durissima sanzione ha portato ad un cambiamento nella classifica della Premier League. L’Everton, infatti, è stato penalizzato di 10 punti per aver violato le regole di Fair Play Finanziario, nello specifico per violazione “delle regole di profitto e sostenibilità”. La squadra di Liverpool era già stata deferita a marzo. La decisione ha aggravato la condizione dell’Everton che da 12esimo è passato a ultimo in classifica a pari punti con il Burnley.

“Scioccato e deluso dalla sentenza”, queste le parole del comunicato diffuso dall’Everton. “Sia la durezza che la severità della sanzione imposta dalla Commissione non riflettono né in modo giusto né ragionevole il caso”. La promessa è quella di presentare ricorso. E’ la più grande nella storia della Premier League. Solo due squadre avevano subito penalizzazioni: il Middlesbrough, a cui furono detratti tre punti, e il Portsmouth, a cui furono tolti nove punti dopo essere entrato in amministrazione controllata nel marzo 2010.

LA CLASSIFICA ATTUALE

Manchester City 28

Liverpool 27

Arsenal 27

Tottenham 26

Aston Villa 25

Manchester United 21

Newcastle 20

Brighton 19

West Ham 17

Chelsea 16

Brentofrd 16

Wolverhampton 15

Crystal Palace 15

Nottingham Forest 13

Fulham 12

Bournemouth 9

Luton 6

Sheffield United 5

Everton 4 (10 punti di penalizzazione)

Burnley 4