Sky – ADL a lavoro per il rinnovo di Osimhen

L’inizio di questa stagione per il Napoli è stato parecchio deludente, per usare un eufemismo. Con il cambio allenatore, i tifosi azzurri sperano in un cambio di rotta, ma per averlo c’è bisogno di segnali concreti. Come riporta Sky Sport, è proprio ciò che sta cercando di fare Aurelio De Laurentiis.

Dopo un’annata fantastica con Spalletti, la stagione di Victor Osimhen fatica a decollare. Infatti, complici infortuni e alcuni problemi familiari in Nigeria, l’attaccante azzurro ha dovuto saltare molte partite. I risultati della squadra senza Osimhen parlano chiaro, e dimostrano quanto l’attaccante sia fondamentale per il club. Proprio per questo, visto l’avvento di Mazzarri alla guida del club, il presidente azzurro sta continuando a lavorare per il prolungamento del contratto del nigeriano. Secondo Sky Sport, la presenza del tecnico livornese, che sembra star facendo buona impressione sugli azzurri, è importante per la decisione del calciatore. Il Napoli continua a lavorare per il rinnovo e spera nella riuscita dell’operazione.