Il Messaggero – Spalletti, pace fatta con Totti: futuro in Nazionale per l’ex Roma?

Il caloroso abbraccio tra Luciano Spalletti e Francesco Totti ha suggellato la pace fra i due. Gli ultimi scorci della carriera del fantasista della Roma sono stati macchiati dai litigi con il tecnico toscano e ora pare sia tutto risolto. I due si sono incontrati all’ospedale Bambino Gesù di Roma in occasione della visita ai piccoli pazienti della struttura pediatrica. L’accaduto non è passato inosservato ed è stato commentato da Il Messaggero. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Una bella pagina suggellata da una pace che potrebbe sfociare in un domani, non troppo lontano, con Totti in FIGC. Il ruolo che a Francesco piace, a contatto con la squadra, è occupato da Buffon. ma il presidente Gravina ha già in mente altro: regalare a Totti la possibilità di rappresentare a livello d’immagine l’Italia come ambasciatore. Ieri molti hanno interpretato questa pace come un primo passo”.