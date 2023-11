Tudor, l’agente: “A Napoli non c’era la prospettiva di iniziare un ciclo”

Anthony Seric, agente di Igor Tudor ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha svelato i motivi che non hanno portato il suo assistito sulla panchina azzurra. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il club ha una posizione ben chiara: vuole un tecnico che si allinei sul 4-3-3 e le discussioni hanno riguardato in che modo svilupparlo. Tuttavia se si chiama Tudor, si è a conoscenza del tipo di gioco dinamico che propone con esterni a tutta fascia”.

Sul ruolo da traghettatore: “Igor non era disposto a farlo desidera un contesto in cui poter portare a termine un ciclo, dove ci sia un progetto in cui essere coinvolto a termini più lunghi. Non avrebbe mai accettato 7 mesi. Il Napoli ci ha esposto le proprie esigenze e noi le nostre. Una volta chiarite, ci avrebbero fatto sapere se scegliere Tudor per almeno un anno e mezzo. Non è mai pervenuto un sì nostro per concludere solo per questa stagione. Tudor ha dei principi, i soldi vengono dopo”.