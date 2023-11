Eduardo Camavinga, centrocampista tuttofare del Real Madrid noto per la sua versatilità, non sarà a disposizione di Carlo Ancelotti in occasione della gara di Champions League contro il Napoli. Il calciatore si è infortunato mentre era in gruppo con la nazionale francese, e secondo quanto trapela dal ritiro dei Bleus, ha rimediato una distorsione al ginocchio. L’ipotesi è che possa tornare in campo agli inizi del 2023. A riportare la notizia è il portale iberico Relevo.