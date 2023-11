Sky, Modugno: “Amichevole con la Juve Stabia pianificata da Garcia e confermata da Mazzarri”

Oggi il Napoli e la Juve Stabia si affronteranno in una partita amichevole a porte chiuse a Castel Volturno. Questo segnerà il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli anche se in un match non ufficiale. Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rivelato un retroscena su questo test: “L’amichevole con la Juve Stabia era stata pianificata da Garcia e confermata poi da Mazzarri. Sarà la prima opportunità per il mister di schierare il 4-3-3 e avere le prime indicazioni dai suoi calciatori”.