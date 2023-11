Primo test per il Napoli di Walter Mazzarri. Oggi infatti andrà in scena l’amichevole in allenamento contro la Juve Stabia, capolista nel girone C di Serie C. Allenamento congiunto durante il quale non ci saranno i nazionali e gli infortunati Victor Osimhen, Alex Meret e Mario Rui. Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il tecnico livornese sta provando il 4-3-3, ripartendo su quanto fatto da Luciano Spalletti così da oliare meccanismi ed equilibri.