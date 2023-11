Salvatore Schillaci, ex attaccante, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare del Napoli e di Garcia. Ecco cosa ne pensa:

“Allenare la squadra che ha appena vinto lo Scudetto, sostituendo mister Spalletti, è senza dubbio difficile. Non mi aspettavo questo esonero, anche perché Rudi Garcia è un buon allenatore e l’ha dimostrato in diversi club. Purtroppo, quando non ci sono i risultati, a pagare è sempre l’allenatore”.