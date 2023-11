Sacchi sicuro: “Napoli? Mi sarei aspettato tutto questo, vi dico”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione del suo libro soffermandosi anche sul Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Me lo aspettavo, il Napoli ha compiuto un capolavoro, giocando un calcio piacevole, divertente, con una mentalità vincente, c’era uno spirito di squadra, una motivazione individuale, c’era un gioco. Non costano nulla, queste cose. Immaginavo che alcuni giocatori che avevano dato molto, quest’anno meno. Qualcuno è andato via, ma è stato sostituito dagli altri, non sempre si azzecca. L’allenatore è andato via, era uno stratega. Hanno preso un altro stratega? Io non credo. Difficilmente ci saranno risultati. Il club è fondamentale, ha perso la pazienza il presidente? È un errore. Il gioco non costa nulla, quando c’è un problema si prende un calciatore. Purtroppo l’ignoranza non aiuta”.