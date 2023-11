Raspadori eletto giocatore del mese di ottobre del Napoli. La nota della società

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato che Giacomo Raspadori ha vinto il premio di giocatore del mese di ottobre del Napoli. L’attaccante, nel corso del precedente mese, ha siglato due gol e un assist. Di seguito, il comunicato. “Giacomo Raspadori eletto MVP del mese di ottobre dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale, i sostenitori azzurri hanno premiato l’attaccante come miglior giocatore del mese. Jack è stato gran protagonista del match contro l’Union Berlin in Champions League con una girata di sinistro che ha firmato l’importante successo in Germania. Successivamente altra prodezza nella sfida contro il Milan con una splendida punizione che ha deciso il pareggio finale. Raspadori a ottobre ha collezionato complessivamente 7 presenze, impreziosite da 2 gol e un assist. Complimenti a Jack, MVP di Ottobre powered by MSC!”