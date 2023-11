Nazionali – I calciatori del Napoli impegnati oggi 16 novembre

È tempo di pausa Nazionali, ma non è certamente il momento di fermarsi per alcuni giocatori del Napoli. Come di consueto, alcuni azzurri sono stati richiamati dalle rispettive Nazionali per disputare alcuni incontri. Tra i tanti, scenderà in campo Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, sfiderà con la sua selezione la Scozia alle ore 18, in una sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Oltre che a lui, toccherà a Jens Cajuste. La Svezia infatti, sempre per gli stessi impegni del suo compagno di squadra georgiano, giocherà in casa dell’Azerbaigian alle ore 18. La Norvegia è invece già eliminata, ma non si fermerà. Per Leo Skiri Ostigard e compagni toccherà giocare un’amichevole contro le Far Oer sempre alle ore 18. Stasera invece, toccherà a Stanislav Lobotka. La sua Slovacchia sfiderà l’Islanda, in quella che può essere l’occasione ideale per centrare la qualificazione aritmetica ad Euro 2024. Stanotte invece, sarà il turno di Mathias Olivera. Il suo Uruguay, nel percorso per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, sfiderà i campioni del mondo dell’Argentina.