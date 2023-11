Arriva la seconda rete della nazionale georgiana nella sfida contro la Scozia per le qualificazioni ad Euro 2024. Sembrava potesse uscire per infortunio, ma Kvicha Kvaratskhelia è rimasto in campo. Per il numero 77 del Napoli arriva la doppietta personale, grazie ad un tiro di destro che batte il portiere scozzese e riporta in vantaggio i suoi.