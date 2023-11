Il Roma – Mazzarri traghettatore per 7 mesi e poi? ADL ha fatto una promessa al tecnico

Per sette mesi Walter Mazzarri sarà l’allenatore del Napoli. Secondo quanto riportato da Il Roma però, non è impossibile immaginare il tecnico toscano sulla panchina degli azzurri anche il prossimo anno. Non c’è niente di scritto, nessuna clausola ma una promessa che se le cose andranno per il verso giusto, il Presidente sarà contento di onorare. A Mazzarri è bastato questo, è stata sufficiente la parola di ADL per firmare. Se ne riparlerà a fine stagione, nel frattempo il tecnico freme per tornare al Maradona davanti ai suoi “nuovi” tifosi.