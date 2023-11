Il Mattino – Mazzarri ritorna a Castel Volturno: ecco come è andato il primo allenamento

Walter Mazzarri è ritornato a Castel Volturno, ieri al Konami Training Center il nuovo (vecchio ndr) mister del Napoli ha svolto la prima seduta di allenamento con la squadra.

Il Mattino, oggi in edicola, analizza la prima giornata di allenamento del nuovo tecnico. Questo quanto evidenziato:

“Mazzarri ha un compito: vuole subito dimostrare di non essere un allenatore di cartone. Mazzarri grida subito «Palla». e si presenta così ai suoi nuovi calciatori. Poco importa che più di mezza rosa non c’è e neppure Osimhen è presente perché ha l’influenza. Subito squadra a lavoro con la palla per lavorare immediatamente sulla tattica. Quattro-tre-tre: non bada alle assenza, l’impianto c’è e si può osare. Mazzarri si presenta così, col fischietto immancabile, in tuta bianca e dopo dieci minuti si arrabbia anche con i ragazzini della Primavera che non svolgono bene i compiti tattici”.