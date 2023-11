Fedele sicuro: “Mazzarri bollito? Ricordatevi la fine di Ancelotti…”

Enrico Fedele, procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare dell’arrivo di Mazzarri a Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Mazzarri può portare al Napoli un’iniezione di autostima e di autorevolezza. E’ un allenatore che conosce l’ambiente, ma soprattutto un motivatore. Conosco lui e le sue caratteristiche, capisce che questa è un’occasione più unica che rara per potersi riproporre nel calcio che conta. E’ reduce da un esonero? Anche Lippi fu esonerato da Atalanta e Cesena e sembrava un bollito. Ancelotti l’abbiamo cacciato da Napoli perché bollito, ma avete visto cosa ha fatto dopo. Frustalupi, suo vice, ha ‘rovinato’ la Primavera? Sulle Giovanili andrebbe fatto un discorso ampio, considerando i pochi investimenti fatti. Grava ha lavorato male? Non è così. Chi lo dice non è ben informato. Ora ci sono giocatori di talento, sin dai 16 anni abbiamo ragazzi scelti dall’entourage di Grava e da Caffarelli, il vero occhio ‘spia’ per i talenti di quell’età. Non sono d’accordo con chi critica Grava”.