Come scommettere sulla NFL a Rabona

Il mondo delle scommesse sulla NFL può sembrare un po’ impegnativo all’inizio, ma la verità è che è molto più facile di quanto sembri.

Ve lo dimostreremo nella nostra guida, dove parleremo dei vari tipi di Rabona bet e di come piazzarle.

Cosa considerare quando si scommette sulla NFL?

Ci sono molti fattori da prendere in considerazione quando si scommette sulla NFL. Questi includono la percentuale di vincita prevista per la scommessa, i livelli di pagamento e la facilità di piazzare le scommesse.

La strategia di scommessa può essere adattata di conseguenza, in modo da adottare un approccio a basso rischio/alta percentuale, un approccio ad alto rischio/bassa percentuale o una via di mezzo.

Per aiutarvi a capire quale sia la mentalità di scommessa più adatta a voi, abbiamo messo insieme un elenco delle opzioni di scommessa più comuni.

Moneyline

Questo è il tipo più elementare di scommessa su Rabona. In breve, una scommessa moneyline è una scommessa su quale squadra vincerà l’incontro.

Poiché questo tipo di scommessa si basa esclusivamente su una vittoria o una perdita, tende ad avere la più ampia varianza in termini di quote NFL.

I favoriti sono quotati con una quota negativa, come ad esempio -250. Ciò riflette quanto si deve scommettere per vincere 100 dollari.

Gli sfavoriti sono indicati con un segno più, come ad esempio +250. Questo indica quanto si vincerà con una scommessa di 100 dollari.

Scommesse a spread

Questo è l’archetipo per le scommesse sul calcio, in quanto indica la differenza di punti percepita tra ogni club e le quote di equilibrio – in genere a -110 per ciascuno.

Questo può variare da piccoli totali di punti quando le squadre sono considerate di pari talento, o totali di punti a due cifre quando un club è ritenuto molto migliore del suo avversario.

L’idea è quella di bilanciare le quote in modo che gli scommettitori possano sentirsi a proprio agio nel fare una scommessa su entrambi i lati dello spread, dato che lo spread di punti viene applicato al punteggio finale e il vincitore viene determinato in base al risultato del totale aggiustato.

Over/Under

Questo tipo di scommessa richiede di prevedere quanti punti segneranno le squadre alla fine dell’incontro.

Ad esempio, un over/under di 45 significa che se si scommette sull’over, le squadre devono combinare per 46 o più punti affinché la scommessa sia vincente.

Se pensate che gli allibratori abbiano sottovalutato gli attacchi di entrambe le squadre, potete puntare sull’over.

Futures

Una scommessa sui futures NFL è una scommessa su un particolare evento che si verificherà in futuro. Può trattarsi ad esempio di chi vincerà il premio MVP della NFL, di quale squadra vincerà la AFC North o se Josh Allen lancerà per 4.000 yard.

Forse le scommesse sui futures più popolari di Rabona sono quelle sulle quote del Super Bowl, che diventano disponibili anche prima che si giochi il Super Bowl in corso.

Questo dà ai tifosi un interesse per tutta la stagione e premia gli scommettitori esperti che sono bravi a fare pronostici a lungo termine.

Parterre

Una parlay consiste nel combinare due o più scommesse in un’unica puntata. L’aspetto positivo di questo tipo di scommessa è che presenta vincite elevate.

L’aspetto negativo è che, affinché la parlay abbia successo, è necessario che ogni puntata di una parlay vinca.

È possibile scegliere scommesse parlay su diverse partite della NFL, su diversi sport o persino combinare le scommesse di una singola partita.

Scommesse prop

Le scommesse prop sono scommesse all’interno di una partita, ma non sul risultato della partita stessa. Possono essere sia di tipo player props che di tipo team props.

Un buon esempio di scommessa sui giocatori è la scommessa che Patrick Mahomes lancerà per oltre 300 yard in una partita.

Un altro esempio di questo tipo di scommessa a Rabona potrebbe essere che la difesa degli Eagles registrerà più di tre sack in una gara.

Linee alternative

Ogni evento ha linee di gioco standard per lo spread dei punti e il totale dei punti, ma se volete scommettere sulle partite della NFL in modo diverso, le linee alternative possono fare al caso vostro.

Utilizziamo il Super Bowl come esempio. Lo spread di punti standard era Eagles -1, ma le app di scommesse NFL presentavano anche linee alternative in cui gli Eagles concedevano più punti e alcune in cui i Chiefs erano indicati come favoriti.

Queste linee alternative hanno livelli di quota diversi da quelli delle linee standard, quindi fate attenzione ai livelli di vincita quando piazzate queste scommesse.