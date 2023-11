CdS – Infortunio Mario Rui, previsto un lungo stop. Il Napoli pensa a un sostituto

Mario Rui sarà fermo per delle lunghe settimane, dopo l’infortunio procurato nel match contro l’Empoli il portoghese sarà out. Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli starebbe pensando ad un sostituto da pescare dalla lista svincolati. Questo quanto evidenziato

“La società sonderà il terreno con prudenza, sapendo che ha diverse soluzioni interne da poter cogliere per sfruttare l’ampiezza della rosa e dare spazio a tutti. La prima si chiama Zanoli con Di Lorenzo che già in passato si è spostato sull’out sinistro, le altre sono naturali: i mancini Juan Jesus e Natan. Nel ristretto elenco di giocatori liberi, senza squadra, che il Napoli sta valutando c’è Marvin Pattenhardt. È tedesco anche Nico Schulz. In lista anche Danny Rose”.