Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il ritorno di Mazzarri al Napoli ha suscitato grande entusiasmo. Tanti gli auguri fatti al tecnico dai suoi ex calciatori proprio ai tempi partenopei: da Zuniga a Dzemaili passando per capitan Hamsik. L’ultimo è stato il Pocho Lavezzi che ha telefonato personalmente a Mazzarri per congratularsi del suo ritorno e per promettergli che sarà presto al Maradona per fare il tifo per lui e per il Napoli.