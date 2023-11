Brambati: “Mazzarri non dovrà snaturarsi, deve fare quello in cui lui crede e non fare qualcosa che non gli appartiene”

L’ex calciatore e oggi procuratore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di Maracanà, programma in onda su Tmw Radio. Ha parlato di Walter Mazzarri, e il suo secondo ciclo sulla panchina azzurra. Queste le sue parole: “Sono stato compagno di squadra di Mazzarri per due anni, sono contento per lui che sia arrivata questa chance. Gli interpreti sono gli stessi della scorsa stagione ma Walter non deve snaturarsi, deve fare quello in cui crede e non scimmiottare qualcuno che non è lui. Alla fine è importante ottenere il risultato”.