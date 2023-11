Biglietti Napoli, ufficializzate date e prezzi delle gare di dicembre. I dettagli

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto la data di vendita ed il prezzo dei biglietti delle partite Napoli-Inter, Napoli-Cagliari e Napoli-Monza. La prima di queste a giocarsi sarà contro i nerazzurri, e cadrà il giorno 3 dicembre alle ore 20:45. La vendita dei biglietti partirà il giorno venerdì 17 novembre alle ore 15. Di seguito, i prezzi.

Settore Prelazione Fidelity Vendita Libera CURVE INFERIORI 30 € 35 € CURVE SUPERIORI 45 € 50 € DISTINTI INFERIORI 55 € 60 € DISTINTI SUPERIORI 75 € 85 € TRIBUNA NISIDA 95 € 110 € TRIBUNA POSILLIPO 150 € 165 €

Per la gara Napoli vs Inter sarà possibile acquistare i biglietti con tariffe dedicate per tutti gli Under-14 (tutti i nati dopo il 03/12/2009) nei settori di Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo. Di seguito i prezzi:

Settore Prelazione Fidelity Vendita Libera TRIBUNA NISIDA 65 € 75 € TRIBUNA POSILLIPO 105 € 115 €

Con Cagliari e Monza invece, il prezzo sarà il medesimo. Si comunica che la gara contro gli isolani si terrà il giorno 16 dicembre 2023 alle ore 18. La vendita per questa partita comincerà il giorno 21 novembre alle ore 12. Il 24 alle ore 12 invece, partirà la vendita dei biglietti per quanto riguarda la partita Napoli-Monza, che si giocherà il giorno 29 dicembre alle ore 18:30. Di seguiro, il prezzario.

Settore

CURVE INFERIORI 14 € 20 € CURVE SUPERIORI 30 € 35 € DISTINTI INFERIORI 40 € 45 € DISTINTI SUPERIORI 50 € 60 € TRIBUNA NISIDA 65 € 75 € TRIBUNA POSILLIPO 90 € 100 €

La fase 2 della vendita dei biglietti, quella per chi non possiede la fidelity card, inizierà il giorno venerdì 24 novembre alle ore 15 in occasione di Napoli-Inter. Per Napoli-Cagliari, partirà giovedì 7 dicembre alle ore 12. Invece, per Napoli-Monza inizierà il 21 dicembre alle 12.