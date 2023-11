Pedullà: “De Laurentiis ha una grande chance, ha sbagliato tutto fino ad ora”

Il noto giornalista Alfredo Pedullà, nel suo consueto editoriale, ha analizzato e commentato il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli.

Di seguito le sue parole: “Aurelio De Laurentiis ora ha una grande chance che non può bucare: torni a fare il Presidente. Ha voluto vivere 5 mesi da ‘faccio tutto io’, qualsiasi scelta l’ha sbagliata: ha preso allenatore, direttore, difensore centrale e preparatore atletico dello Scudetto, forse pensava che la Dea (non l’Atalanta) gli avrebbe teso una mano”.

Il giornalista ha continuato: “Probabilmente immaginava che continuare a vincere sarebbe stato possibile calpestando certe regole (il Presidente deve fare solo il Presidente), abbassando la qualità degli interpreti dentro e fuori dal campo, ‘tanto ci sono io e cosa volete che cambi’. Bene, ha voluto commettere un altro errore: come Garcia, sua scelta, era stato l’ultimo del casting, anche sull’eredità dello stesso Garcia ha scelto probabilmente in base a un ‘catalogo di convenienza’. Confidiamo che non sia stato così, ma lo temiamo fortemente”.

Pedullà ha lanciato anche un messaggio all’allenatore del Napoli: “Auguriamo a Walter Mazzarri di svolgere il suo lavoro in piena autonomia, se giocherà a tre a quattro o a sei è giusto che lo decida lui. Mazzarri sarebbe tornato a Napoli in autostop, ha grande voglia, nel momento in cui Tudor è rimasto incastrato dentro i soliti discorsi contrattuali ha trovato l’accordo in dieci minuti. ADL non se la prenda se gli facciamo un grande augurio: torni a fare il Presidente con una certa equidistanza tra i reparti, come succede agli allenatori che cercano un certo – fondamentale – equilibrio.”

Infine il giornalista ha concluso tornando sul presidente: “Nelle ultime settimane ha fatto il Commissario, avrebbe seguito Garcia anche in toilette oltre a presenziare a qualsiasi conferenza e a tampinarlo nello spogliatoio. Al Napoli non serviva e non serve questo, piuttosto un esame di coscienza, lo diciamo in piena libertà di giudizio rispetto a chi stende tappeti, mai fa una critica per tenerseli tutti buoni, chissà perché. Se ADL non ha intuito che ha sfasciato tutto – soltanto lui – in cinque mesi, mandando il treno scudetto contro un palo, saremo (saranno) presto punto e daccapo”.