Napoli, pessimi in una statistica: Penultimi in campionato! Ecco quale

Dopo le prime dodici giornate di campionato, il Napoli, finora guidato dal tecnico francese Rudi Garcia, si è dimostrato inferiore alla media in una particolare statistica. A far emergere i dati sono stati gli analisti di Transfermarkt. Il Napoli è infatti penultimo nella classifica in campionato per kilometri percorsi in campo, solo 107,820 km, di cui 59,3 in corsa. A detenere il primato è la Lazio di Sarri con 115,740 km, di cui 69,1 in corsa. Peggio degli azzurri, solo l’Udinese. Ecco il grafico: