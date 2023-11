L’effetto Mazzarri rincuora i tifosi azzurri: il particolare nelle foto dell’allenamento odierno

Come di consueto, la Ssc Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento sul proprio sito ufficiale. In allegato al comunicato, come sempre, ci sono le foto scattate durante la sessione. Nonostante questi scatti siano un’abitudine ormai quotidiana, quelli pubblicati oggi hanno riscosso enorme successo sui social. In particolare, su Instagram, piattaforma che permette a qualsiasi utente di commentare le foto pubblicate, i commenti sono decisamente positivi. Infatti, un particolare non è sfuggito agli occhi dei supporters più attenti, che finalmente apprendono una buona notizia dopo un periodo burrascoso.

La sessione di allenamento di oggi, è stata la prima di Walter Mazzarri nella sua seconda avventura alla guida del Napoli. Le pressioni accumulate tra lo scudetto cucito sul petto e la fallimentare esperienza di Garcia, oltre alla preoccupazione portata dalla scelta di un allenatore non proprio affermato come il livornese, non lasciavano presagire nulla di nuovo. Inoltre, le brutte prestazioni e il rapporto con Garcia non proprio idilliaco, regalavano ai tifosi ritratti non proprio felici dei calciatori azzurri.

Eppure, negli scatti di oggi, una scintilla sembra essersi accesa. Come fanno notare prontamente i tifosi napoletani nei commenti, i giocatori sembrano avere qualcosa di diverso. Uno dei capi di accusa di cui Garcia veniva maggiormente imputato, era il morale dei giocatori, che sembravano aver perso l’entusiasmo che li ha contraddistinti durante l’anno dello scudetto. Proprio nelle foto pubblicate oggi, i calciatori azzurri sorridono durante l’allenamento. Un “Effetto Mazzarri” che ha riacceso le speranze dei tifosi, che finalmente possono sperare in un clima più felice e disteso nello spogliatoio azzurro.