Il mattino – niente rivoluzioni per Mazzarri, giocherà così

oggi pomeriggio Walter Mazzarri dirigerà gli allenamenti a Castel Volturno, per il momento il Napoli non cambierà modulo di gioco, come concordato prima di firmare il contratto con la società azzurra secondo Il Mattino.

“Certamente Mazzarri trasmetterà le sue idee alla squadra, adeguandole però al tradizionale spartito tattico. Insomma se anche dovesse essere – come sembra – 4-3-3 di partenza sarà comunque diverso da quello di Garcia ed anche da quello di Spalletti. Probabilmente una via di mezzo tra il tiki taka di Luciano e la ricerca della profondità di Rudi. La chiave per la scossa potrebbe essere Lobotka. Lo slovacco è stato la rivelazione con Spalletti, ha arretrato il suo raggio d’azione con Garcia ed ora dovrebbe tornare a fare il metronomo del centrocampo.