Euroavversarie Napoli – L’Union Berlino e Fischer si separano. Il comunicato

L’Union Berlino, euroavversaria del Napoli, ha ufficializzato la separazione con il tecnico Urs Fischer. L’allenatore svizzero, che in questi 5 anni ha giudiato i tedeschi ad un vero e proprio miracolo sportivo, paga l’andamento molto negativo della sua squadra in questi ultimi mesi. Non a caso, l’ultima vittoria risale ad agosto, per 4-1 ai danni del Darmstadt. Al momento, la squadra sarà guidata ad interim dal tecnico della primavera Marco Grote. Sul sito della società si legge: “L’Union Berlino ed il tecnico Urs Fischer hanno scelto di separarsi con effetto immediato. La decisione congiunta è stata presa dal presidente Dirk Zingler e Fischer in persona durante un incontro lunedì pomeriggio”.