Walter Mazzarri è pronto a ricominciare la sua avventura sulla panchina del Napoli e lo farà accompagnato da uno staff tecnico che vedrà protagonisti “vecchi volti azzurri”.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di Nicolò Frustalupi come vice allenatore e Giuseppe Pondrelli come preparatore atletico. Promosso a collaboratore tecnico, invece, Gianluca Grava, ex difensore azzurro.