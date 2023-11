SportMediaset – Ecco come giocherà il Napoli di Mazzarri: i dettagli

Dopo il tweet da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è ufficiale l’approdo sulla panchina dell’allenatore Walter Mazzarri.

Con il ritorno di Mazzarri, la formazione partenopea dovrà adattarsi a quelle che sono le modalità di gioco e gli schemi tattici preferiti del tecnico toscano.

Secondo SportMediaset, Walter Mazzarri, utilizzando il 3-4-2-1, il trio difensivo potrebbe essere composto da Ostigard, Rrahmani e Natan. Come mediani a centrocampo potrebbe toccare a Anguissa e Lobotka con Di Lorenzo a destra e Olivera o Mario Rui a sinistra.

Con Osimhen punta centrale, tra le linee sarebbero poi in tre/quattro a giocarsi due maglie dall’inizio: Kvara, Politano, Zielinski e Raspadori.

Invece, se il tecnico dovesse preferire il 3-5-2, lasciando invariata la linea a tre davanti a Meret, a centrocampo ci sarebbero Anguissa, Lobotka e Zielinski, con Di Lorenzo da una parte e Olivera o Mario Rui dall’altra. Il giocatore a rischio potrebbe essere Politano, sulla fascia e spostare uno tra Kvara e Raspadori accanto a Osimhen in attacco, ma con Simeonepronto a lottare per un posto come seconda punta.