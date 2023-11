Roberto El Pampa Sosa, ex attaccante del Napoli, ha commentato sui suoi social il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra: “Non faccio il giornalista sportivo ma in questo momento l’opinionista televisivo, quindi su Mazzarri dico che mi sono sempre, ma sempre, piaciute le scelte romantiche e questa è una di quelle. Poi, come sempre, sarà il campo a decidere e farò le mie osservazioni calcistiche. Forza Napoli”.