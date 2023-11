Scozzafava: “Mazzarri il migliore in piazza per il Napoli, vi dico”

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli riguardo al Napoli e a Mazzarri. Ecco cosa ne pensa:

“Mazzarri non è più quello di 10 anni fa, ha una consapevolezza diversa, ha studiato il lavoro di Spalletti. Sono molto felice del ritorno del mister, questa squadra ha bisogno di un allenatore maestro in campo: il ritorno di Mazzarri è la soluzione migliore. Aronica potrebbe far parte del suo staff, è più che un’opzione al momento”.