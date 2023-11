Saccone: “Mazzarri grandissimo tecnico, può fare il bene della squadra. Osimhen come Cavani? Vi dico la mia”

Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli ai tempi di Walter Mazzarri, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport.

L’ex preparatore atletico della formazione partenopea ha risposto ad alcune domande riguardo le voci sul presunto ritorno sulla panchina del Napoli di Walter Mazzarri: “Mazzarri? In 4 anni con lui abbiamo innovato e cambiato la storia del Napoli. Non vi saprei dire se attualmente è l’allenatore giusto per questa squadra, ma come tecnico è un grandissimo navigatore, può fare il bene della squadra”.

A 11 anni dalla sua ultima gara con gli azzurri, Mazzarri potrebbe tornare nella città partenopea e in un club che, dalla sua partenza, è cambiato completamente.

Il suo ex collega Saccone commenta così anche un suo probabile ritorno, accanto a Walter: “Ritorno al Napoli? Non mi propongo, sono tifoso del Napoli e napoletano, Mazzarri mi conosce e sa come abbiamo lavorato insieme durante gli anni a Napoli. Vedremo…”.

Infine, l’ex preparatore si esprime anche sul paragone Osimhen-Cavani e sulla futura gestione del tecnico toscano riguardo il nigeriano: “Osimhen? Non mi convince come mi ha convinto in passato Cavani. Edinson non ha mai messo il broncio, Victor invece lo ha fatto nonostante la squadra lo abbia aspettato durante i suoi infortuni. Cavani ha sempre dedicato tutto se stesso per il Napoli, dunque mi sento di dire che paragonarlo a lui è irriverente”.