Retroscena Mazzarri – Stava per partire per l’Egitto, il Napoli lo ha fermato

Secondo quanto riportato da Sportitalia, Walter Mazzarri era in procinto di iniziare una nuova avventura fuori dall’Italia ma alla fine qualcosa gli ha fatto cambiare idea: “Mazzarri aveva una proposta da un club del campionato egiziano. Era pronto a partire ma alla fine a rinunciato. Probabilmente il motivo è quello che tutti conosciamo. Il presidente ci ha pensato tutta la notte, sapeva che Tudor avrebbe chiesto un anno e mezzo di contratto e non si è fatto trovare impreparato. Walter Mazzarri è l’uomo per tutte le stagioni a Napoli, 6 mesi e via. Poi nuovo progetto.