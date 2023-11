Mazzarri torna a Napoli, arriva il messaggio di Varriale

Walter Mazzarri dopo 10 anni è tornato sulla panchina del Napoli per sostituire Rudi Garcia, ci sono stati messaggi da parte di ex calciatori azzurri e tanti altri. E’ arrivato anche il messaggio di Errico Varriale attraverso i social, ecco le sue parole: “I ritorni nel calcio spesso funzionano poco. Ma Mazzarri visto l’organico che aveva a disposizione, è stato il miglior tecnico dell’era ADL. In bocca al lupo Walter! Ps. I giornali continuano a toppare su tutte le mosse di De Laurentiis. Scelte rischiose di cui si assume le responsabilità”.