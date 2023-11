Mazzarri-Napoli: ecco chi potrebbe far parte del suo staff

Walter Mazzarri avrà con se alcuni suoi uomini fidati nella sua seconda esperienza da allenatore del Napoli. A far parte dello staff del tecnico azzurro dovrebbero esserci quasi sicuramente Claudio Bellucci, suo vice a Cagliari e Giuseppe Pondrelli, preparatore atletico degli azzurri già dalla prima era “mazzariana”. E’ possibile che a seguire l’allenatore toscano ci sia Salvatore Aronica ( ex difensore del Napoli). Da capire la posizione di Nicolò Frustalupi, vice storico di Mazzarri in tante esperienze, che aveva lasciato la guida della primavera del Napoli al termine della scorsa stagione.