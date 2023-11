Iezzo: “Ritorno di Mazzarri? Con lui questo Napoli potrà raggiungere buoni risultati. Ecco cosa penso del suo gioco”

L’ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante la trasmissione radiofonica Radio Goal.

Iezzo, in merito al ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, si è espresso così: “Mazzarri al Napoli fece un bel lavoro, anche grazie ad alcuni di noi che conoscevano l’ambiente. Sul suo ritorno al Napoli vi dico che mi sorprenderebbe un utilizzo del 4-3-3 da parte sua, il suo modulo preferito è il 3-5-2”

L’ex portiere azzurro, inoltre, si sofferma su quello che sarà il prossimo Napoli che dovrà allenare il suo ex tecnico: “Questo Napoli ha molta qualità, penso che se i giocatori hanno voglia di cambiare, con Walter si arriverà a raggiungere buoni risultati”

“Il mister non farà costruzione dal basso, con lui in panchina si lancerà lungo e sperare negli inserimenti in area delle mezze ali” conclude Gennaro Iezzo.